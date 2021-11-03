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«الشؤون الإسلامية» تعلن أوقات صلاة الاستسقاء في مدن المملكة غداً الخميس

«الشؤون الإسلامية» تعلن أوقات صلاة الاستسقاء في مدن المملكة غداً الخميس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، أوقات إقامة صلاة الاستسقاء في مدن لمملكة، يوم غدٍ الخميس، حيث نشرت انفوجراف عبر حسابها على “تويتر” لأوقات إقامة صلاة الاستسقاء في مدن المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدا الخميس.

وقال الديوان الملكي، في بيان صدر عنه: «تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ حسب تقويم أم القرى».

وطلب من الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وبيّن أنه «ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه».

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