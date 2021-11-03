حمدة_الخياطة يتصدر مواقع الأردن بعد وفاة عاملة قهراً داخل مشغل.. ما القصة؟

تواصل – وكالات:

تسبب خبر وفاة عاملة أردنية قهراً بإحدى معامل الخياطة في منطقة الأزرق، في موجة استياء بالشارع الأردني.

وتشير تفاصيل الواقعة، إلى تعرض العاملة للإهانة والإساءة والصراخ وتهديدها بقطع رزقها من قبل ربها في العمل، ما أدخلها في نوبة من الغضب والحزن الشديدين أديا لتمدد في الأوعية الدموية وانفجار في “أم الدم” والذي أحدث نزفاً دموياً شديداً أسفر عن وفاتها، بحسب “العربية نت”.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا هاشتاق #حمدة_الخياطة. ومن بين التعليقات: “حمدة ما ماتت، حمدة قُتلت، قتلها الفقر والعوز”، الإنسان اللي كسر بخاطرها وأهانها وأحرجها وتسبب بموتها قبل شهر تقريباً كيف عايش؟ كيف تنام؟ كيف ضميرك؟”.

وتقدم زوج حمدة وأطفالها القصر إلى جانب والدتها وشقيقها بشكوى ضد الشركة التي يملكها أجانب من الجنسية الآسيوية تتعلق بالإيذاء النفسي والمعنوي والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد 326 و330 و76 من قانون العقوبات الأردني.

وأكدت الشكوى أن المشتكى عليهم وعددهم 7 قاموا بالضغط على المجني عليها وإيلامها نفسياً ومعنوياً وحاولوا إكراهها على العمل أو تركه، مما أدى إلى دخولها في نوبة بكاء وغضب وانفعال شديدين، ما أسفر عن سقوطها داخل المشغل وأمام العاملين والمشتكى عليهم ودخولها في غيبوبة، بحسب الشكوى.