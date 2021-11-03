بالأرقام.. دراسة تكشف عن وصفة لمنع الإصابة بأمراض القلب

تواصل- فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد أن تقليل السكريات في المشروبات والأغذية المصنعة سيمنع أكثر من مليونين ونصف مليون إصابة بأمراض القلب والجلطات.

وأضافت الدراسة الجديدة أن التقليل من السكريات أيضا سيمنع نصف مليون وفاة بسبب أمراض القلب.

وقد توصل الباحثون إلى نموذج لكيفية تأثير سياسة خفض السكر التي اقترحتها المبادرة الوطنية الأمريكية للحد من الملح والسكر على الصحة العامة.

وأوضحت الدراسة أنه في حال اقتطاع 20٪ من السكر من الأطعمة المعلبة و 40٪ من المشروبات المحلاة.، فإنه يمكن لمثل هذه التخفيضات أن تمنع حوالي 2.5 مليون من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والقلبية.

كما أنها ستؤدي إلى توفير المليارات من تكاليف الرعاية، منوهة إلى إلزام الشركات طواعية بتخفيض السكر في الأطعمة والمشروبات.