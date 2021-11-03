الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الخارجية الأمريكية: مليشيا حزب الله سبب رئيسي لتفاقم أزمات لبنان

الخارجية الأمريكية: مليشيا حزب الله سبب رئيسي لتفاقم أزمات لبنان
0

تواصل- فريق التحرير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حزب الله أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمات لبنان.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن أنشطة حزب الله المشبوهة زادت من معاناة اللبنانيين.

وأوضحت أن حزب الله يهتم بمصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح اللبنانيين.

يأتي هذا في ظل الأزمة التي تعيشها لبنان، والتي كشفها وزير الخارجية اللبناني أن الحكومة أصبحت عاجزة أمام مليشيا حزب الله.

وكانت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، قد فاقمت الأزمة، وذلك بسبب إساءته للمملكة، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء جاد لمواجهة عزلة لبنان.

مواد ذات صلة

كاتب سياسي يكشف عن قرار محتمل من دول الخليج تجاه لبنان (فيديو)

كاتب سياسي يكشف عن قرار محتمل من دول الخليج تجاه لبنان (فيديو)

وزير خارجية لبنان يرد على التسريبات «الفاضحة»

وزير خارجية لبنان يرد على التسريبات «الفاضحة»

تطورات جديدة.. وزراء في الحكومة اللبنانية يستعدون لتقديم استقالتهم

تطورات جديدة.. وزراء في الحكومة اللبنانية يستعدون لتقديم استقالتهم

بسبب تدخلات مليشيا حزب الله..  هل سيكون حظر الطيران إلى لبنان الخطوة التالية؟

بسبب تدخلات مليشيا حزب الله..  هل سيكون حظر الطيران إلى لبنان الخطوة التالية؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>