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أول فيديو للمتورطين في مضاربة المطعم بعد القبض عليهم

أول فيديو للمتورطين في مضاربة المطعم بعد القبض عليهم
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب سناب الداخلية على سناب شات، اليوم الأربعاء، أول فيديو للمتورطين في واقعة الاعتداء على عمال مطعم بمحافظة القويعية، بعد إلقاء القبض عليهم.

من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية، ما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

وكان مصدر مسؤول قد صرح بأن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمراً بسرعة القبض على المعتدين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

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