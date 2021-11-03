انطلاق تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا بالولايات المتحدة

تواصل- فريق التحرير

قررت السلطات الصحية الأمريكية، بدء إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر-بايونتيك.

ويأتي هذا بعد إعطاء الموافقة النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية.

وتم البدء في التطعيم، بعد الحصول على الإذن، من إدارة الغذاء والدواء (إف دي إيه)، حيث تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

والسماح بهذا القرار، يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية.

من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار التطعيم ووصف الخطوة، بـ”نقطة تحول” في المعركة ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن تطعيم الأطفال سيسمح للمواطنين بوضع حد لشهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين.

يذكر أن خبراء أمريكيون كانوا قد صوتوا، في وقت سابق، لصالح تلقي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً لقاح فايزر.