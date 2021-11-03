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شرطة الرياض تطيح بالمتورطين في الاعتداء على عمال مطعم.. وتكشف الملابسات

شرطة الرياض تطيح بالمتورطين في الاعتداء على عمال مطعم.. وتكشف الملابسات
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية، مما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج.

وأضاف الرائد الكريديس، أن المقبوض عليهم هم 5 مواطنين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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