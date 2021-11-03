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كاتب سياسي يكشف عن قرار محتمل من دول الخليج تجاه لبنان (فيديو)

كاتب سياسي يكشف عن قرار محتمل من دول الخليج تجاه لبنان (فيديو)
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-10-28 17:09:42Z | |
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تواصل – فريق التحرير:

بسبب عجز الحكومة اللبنانية أمام حل الأزمة التي فجرها وزير الإعلام اللبناني، تصاعدت الأزمة بين لبنان ودول الخليج.

دول الخليج وعلى رأسها المملكة، اتخذت عدة قرارات تتعلق بالأزمة، كان أولها سحب السفراء، حيث توالت الأزمة في الصعود، ما دفع اليمن إلى الدخول على خط الأزمة وسحب سفيرها أمس الثلاثاء.

وكشفت القبس الكويتية أيضا أن هناك توجها لبعض الدول التي سحبت سفراءها من بيروت، إلى حظر الطيران إلى لبنان في الأيام المقبلة.

وفي تفاصيل الأزمة أيضا طلبت البحرين من مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا.

كما قال الكاتب السياسي البحريني عبد الله الجنيد: إن هناك احتمالية كبيرة حول سحب الودائع الخليجية المخصصة لدعم الليرة من مصرف لبنان المركزي.

وأكد في تصريحات تلفزيونية، أن ما يلوح في الأفق ربما سحب الودائع التي وضعت في المصرف المركزي اللبناني لدعم الليرة.

ونوه الجنيد أن هذه المواقف تجاه لبنان الدولة الفاشلة وليس الشعب اللبناني الذي نكن كل له كل الاحترام.

 

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