4 فئات يجب عليها عدم تناول البطاطا.. احذر إن كنت منهم

تواصل- وكالات:

رغم الفوائد الصحية والقيمة الغذائية التي يضيفها تناول البطاطا لجسم الإسنان، إلا أن هناك حالات يكون الحرمان من تناولها أفضل للصحة.

وكشف الدكتور ارتيوم ليونوف، خبير التغذية الروسي، عن الحالات التي تتطلب الامتناع عن تناول البطاطا، وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وقال خبير التغذية :” بما أن للبطاطا مؤشر مرتفع لنسبة السكر (أعلى من 70 وحدة)، لذلك يجب على من يعاني من ثلاثة أمراض الابتعاد عن تناولها، وهم كالتالي: