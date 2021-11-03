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4 فئات يجب عليها عدم تناول البطاطا.. احذر إن كنت منهم

4 فئات يجب عليها عدم تناول البطاطا.. احذر إن كنت منهم
Sweet potato
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تواصل- وكالات:
رغم الفوائد الصحية والقيمة الغذائية التي يضيفها تناول البطاطا لجسم الإسنان، إلا أن هناك حالات يكون الحرمان من تناولها أفضل للصحة.

وكشف الدكتور ارتيوم ليونوف، خبير التغذية الروسي، عن الحالات التي تتطلب الامتناع عن تناول البطاطا، وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وقال خبير التغذية :” بما أن للبطاطا مؤشر مرتفع لنسبة السكر (أعلى من 70 وحدة)، لذلك يجب على من يعاني من ثلاثة أمراض الابتعاد عن تناولها، وهم كالتالي:

  • من يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.
  • مرضى السكري
  • متلازمة التمثيل الغذائي
  • من تسبب له الحساسية، لأن البطاطا تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، لذلك يمكن ان تسبب رد فعل تحسسي مخفي.

 

 

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