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طقس الأربعاء.. سماء صحو إلى غائمة وضباب على هذه المناطق

طقس الأربعاء.. سماء صحو إلى غائمة وضباب على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، بمشيئة الله تعالى طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحة على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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