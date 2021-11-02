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الجامعة العربية توجه رسالة حازمة إلى لبنان لإنهاء الأزمة مع المملكة

الجامعة العربية توجه رسالة حازمة إلى لبنان لإنهاء الأزمة مع المملكة
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تواصل- فريق التحرير: 

ألقى مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في جامعة الدول العربية، باللوم على الحكومة اللبنانية، بشأن طريقة تعاملها مع تصريحات الوزير جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

وشدد المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة “النهار” اللبنانية، على أن أي اتصالات لخفض مستوى التوتر في الأزمة يجب أن تبدأ من المربع الرسمي اللبناني.

وحمّل المصدر، مسؤولية عدم التعامل بحصافة (حكمة) وسرعة مع أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، حتى لو أنها سبقت توزيره.

ورداً على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل لهذه الأزمة الدبلوماسية، قال: “الكرة في ملعب لبنان الرسمي”، مطالبا لبنان بـ”كلام واضح وأفعال لمحاولة احتواء الأزمة”.

وأكد أن حزب الله بات مسيطرا على القرار اللبناني، وهذا مربك للجميع، وقال :الجميع يريدون مساعدة لبنان لكن ارتهان القرار اللبناني لإرادة حزب الله يصعب على أصدقاء لبنان المبادرة إلى مساعدته.

واختتم تصريحاته مؤكدًا:” حتى نبدأ في التعامل مع هذه الأزمة لا بد من أن يكون هناك كلام واضح وعملي من الجانب اللبناني. كلام وأفعال”.

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