تطورات جديدة.. وزراء في الحكومة اللبنانية يستعدون لتقديم استقالتهم

تواصل- فريق التحرير:

في تطور جديد داخل الحكومة اللبنانية لمحاولة وقف التدهور في علاقات لبنان مع المملكة ودول الخليج، بعد رفض وزير الإعلام جورج قرداحي تقديم استقالته لمساندة حزب الله له، يستعد وزراء في الحكومة لتقديم استقالتهم.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن مصادر وزارية ، أنهم يحملون جورج قرداحي تدهور العلاقات مع المملكة ودول الخليج، وقالت إن عليه أن يراعي مصلحة لبنان، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وحسب الصحيفة، أضافت المصادر أن على “قرداحي” أن يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر إلى اتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأضافت أنه “في حال إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه، فإنّ مبادرة بعض الوزراء إلى الاستقالة من الحكومة أمر وارد جدًا”.

ولفتت المصادر الوزارية في هذا السياق، إلى رسالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي توجه فيها إلى الوزراء، بدا وكأنه يمهّد من خلالها لخطوة ما قد يُقدم عليها، حينما ختمها بقوله: “اللهّم اشهد أني قد بلّغت”.

فيما أعلن “ميقاته” فشله في إقناع وزير الإعلام بأن يغلّب حسّه الوطني على أي أمر آخر، ويتقدم باستقالته.