الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تطورات جديدة.. وزراء في الحكومة اللبنانية يستعدون لتقديم استقالتهم

تطورات جديدة.. وزراء في الحكومة اللبنانية يستعدون لتقديم استقالتهم
0

تواصل- فريق التحرير: 

في تطور جديد داخل الحكومة اللبنانية لمحاولة وقف التدهور في علاقات لبنان مع المملكة ودول الخليج، بعد رفض وزير الإعلام جورج قرداحي تقديم استقالته لمساندة حزب الله له، يستعد وزراء في الحكومة لتقديم استقالتهم.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن مصادر وزارية ، أنهم يحملون جورج قرداحي تدهور العلاقات مع المملكة ودول الخليج، وقالت إن عليه أن يراعي مصلحة لبنان، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وحسب الصحيفة، أضافت المصادر أن على “قرداحي” أن يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر إلى اتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأضافت أنه “في حال إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه، فإنّ مبادرة بعض الوزراء إلى الاستقالة من الحكومة أمر وارد جدًا”.

ولفتت المصادر الوزارية في هذا السياق، إلى رسالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي توجه فيها إلى الوزراء، بدا وكأنه يمهّد من خلالها لخطوة ما قد يُقدم عليها، حينما ختمها بقوله: “اللهّم اشهد أني قد بلّغت”.

فيما أعلن “ميقاته” فشله في إقناع وزير الإعلام بأن يغلّب حسّه الوطني على أي أمر آخر، ويتقدم باستقالته.

 

مواد ذات صلة

بسبب تدخلات مليشيا حزب الله..  هل سيكون حظر الطيران إلى لبنان الخطوة التالية؟

بسبب تدخلات مليشيا حزب الله..  هل سيكون حظر الطيران إلى لبنان الخطوة التالية؟

الحكومة اللبنانية: لن نعتذر للمملكة لهذا السبب

الحكومة اللبنانية: لن نعتذر للمملكة لهذا السبب

بعد دول الخليج.. دولة عربية تسحب سفيرها من لبنان

بعد دول الخليج.. دولة عربية تسحب سفيرها من لبنان

تصريح صادم.. ماذا قال وزير خارجية لبنان عن «حزب الله» وحل الأزمة مع المملكة؟

تصريح صادم.. ماذا قال وزير خارجية لبنان عن «حزب الله» وحل الأزمة مع المملكة؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>