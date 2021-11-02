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بالفيديو.. ضبط 26 مخالف في موقع ترفيهي بالرياض

بالفيديو.. ضبط 26 مخالف في موقع ترفيهي بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم ضبط (26) شخصًا لمخالفتهم الإجراءات التنظيمية المعتمدة في أحد المواقع الترفيهية بمدينة الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة ضبطت (26) شخصًا لمخالفتهم الإجراءات التنظيمية المعتمدة في أحد المواقع الترفيهية بمدينة الرياض أثناء إحدى الفعاليات، وجرى إيقاف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

 

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