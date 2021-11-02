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10 مليارات دولار خسائر «فيسبوك وسناب شات وتويتر».. تعرف على السبب

10 مليارات دولار خسائر «فيسبوك وسناب شات وتويتر».. تعرف على السبب
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” و”سناب شات” لخسائر تقترب من 10 مليارات دولار.

وبحسب ما كشفته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية في تقرير لها أن سبب الخسائر يعود لسياسة الخصوصية الجديدة التي تتبعها شركة “آبل” الأميركية.

وكانت آبل قد قامت بتغييرات في سياستها المتعلقة بخصوصية مستخدميها، التي كانت أعلنت عنها العام الماضي.

وتلزم التغييرات التي فرضتها آبل كافة التطبيقات أن تطلب الحصول على إذن المستخدمين مقابل تتبع بياناتهم.

وبسبب سياسة آبل الجديدة ، كانت شركة فيسبوك هي صاحبة النصيب الأكبر من تلك الخسائر.

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