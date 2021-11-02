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علماء يحذرون من خطر وشيك يهدد العالم

علماء يحذرون من خطر وشيك يهدد العالم
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تواصل – فريق التحرير:

حذر دراسة جديدة من أن ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند قد يزيد من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم”، حيث اختفت أكثر من 3.5 تريليون طن في العقد الماضي.

وأكد علماء يقودون مجموعة بحثية في جامعة ليدز، أن الذوبان أدى إلى زيادة مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بمقدار سنتيمتر واحد، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية للصفائح الجليدية الضخمة، موضحين أن ثلث الارتفاع  حدث في فصلين فقط – 2012 و2019 – عندما أدى الطقس القاسي إلى مستويات قياسية من ذوبان الجليد لم تُلاحظ في الأربعين عاما الماضية.

وأضافوا أنه خلال هذه الفصول الصيفية، تحرك الهواء الدافئ فوق جزء كبير من هامش الغطاء الجليدي، وهو المكان الواقع بين الجليد والنهر الجليدي، ما أدى إلى زيادة ذوبان السطح.

في سياق متصل، أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التٌقطت حديثا، أن ذوبان الجليد يختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على الموسم وأنه كان سببا كبيرا لموجات الحرارة المتدفقة حول غرينلاند، حيث قدر العلماء أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند تسبب في حوالي 25% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي الذي شوهد خلال العقود القليلة الماضية.

ويؤكد العلماء أنه في حال ذوبان كل جليد غرينلاند، فإن مستوى سطح البحر العالمي سيرتفع بمقدار 20 قدما أخرى.

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