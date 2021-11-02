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دولة أوروبية تعيد فرض قيود كورونا.. تواجه مشكلة خطيرة

دولة أوروبية تعيد فرض قيود كورونا.. تواجه مشكلة خطيرة
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تواصل – وكالات:

قرر رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه اليوم الثلاثاء، إعادة فرض بعض من القيود لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إذ ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من ال6 من الشهر الجاري، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات والمرضى في المستشفيات.

وأوضح روتييه، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة هيوغو دي يونغ “لدينا مشكلة خطيرة مع فيروس كورونا يجب أن نتعامل معها بشكل متعاون.

وأضاف “لذلك سنعمل على فرض بعض الإجراءات لاحتواء الوضع بعد ارتفاع أعداد الإصابات والمرضى في المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس”​.

وتابع رئيس الوزراء الهولندي “سيستأنف ارتداء الكمامات الطبية داخل المتاجر والمستشفيات والمدارس والأماكن المغلقة”.

في سياق متصل، حذر وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ من أن “أعداد المرضى جراء فيروس كورونا في المستشفيات تتزايد بسرعة إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه المتصاعد فسوف يتضاعف عدد المرضى في المستشفيات والعناية المركزة في الشهر القادم “.

وكان المعهد الوطني للصحة الهولندي قد أعلن أنه في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر تم رصد 53979 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 38733 إصابة قبل أسبوعين، ليبلغ العدد الكلي للمصابين بالفيروس 2147473 إصابة.

وشهدت الوفيات ارتفاعاً لتصل إلى102 وفاة، خلال ال7 أيام الماضية مقارنة ب78 وفاة قبل أسبوعين، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا إلى 18441 وفاة.

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