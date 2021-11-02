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تعرف على العقوبة المنتظرة بحق المعتدين على عامل «مطعم الرياض»

تعرف على العقوبة المنتظرة بحق المعتدين على عامل «مطعم الرياض»
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تواصل- فريق التحرير:

علق المحامي أحمد المحيميد، على الواقعة التي أثارت الجدل ووثقتها كاميرات المراقبة داخل أحد المطاعم الشهيرة في المملكة، لعدد من الشباب يعتدون على موظفين المطعم وخاصة أحدهم بشكل مبرح.

وقال المحامي إن المعتدين، تصنف جريمتهم من الجرائم الكبرى، لكن الأمر سيختلف إذا كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا، ففي هذه الحالة سيطبق عليه “نظام الأحداث” بإشراف تام من النيابة العامة والذي يسمح لهم بوجود ولي الأمر أو المحامي خلال التحقيقات.

وأضاف “المحيميد”، في حديث مع برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، أنه سوف يتم منحهم ضمانات نظرًا لأنهم صغار السن، لكنه تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود، وهذا الاعتداء من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

وأوضح المحامي أن ” اعتداء على ممتلكات خاصة لشركة خاصة، وكذلك مدة شفاء المعتدى عليه تزيد عن 21 يومًا حسب القرار الجديد، فإذا كان هناك اعتداء يزيد عن 20 ألف ريال وكان الاعتداء على النفس مدة الشفاء منه 20 يومًا وأكثر سوف يكون هناك توقيف لهم وتعتبر من الجرائم الكبرى وسيحالون للمحاكمة لدى المحكمة المختصة”.

وكان معالي النائب العام، وجه بالقبض على أطراف واقعة اعتداء فى أحد المطاعم على الطريق بين الرياض ومكة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء عدد من الأشخاص على الموظفين داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الرياض.

 

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