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قيمته 20 مليار دولار.. ماذا تعرف عن أغلى كنز في العالم؟

قيمته 20 مليار دولار.. ماذا تعرف عن أغلى كنز في العالم؟
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تواصل – وكالات:

يبدو أن فريق من الباحثين أوشك على العثور على أكبر كنز في العالم، وسط توقعات بأن تصل قيمته إلى أكثر من 20 مليار دولار، لكن ثمة من يشكك في الأمر ويعتبره مجرد تضخيم.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن فريق البحث الذي يحمل اسم “المعبد 12” يبحث في فنلندا منذ سنة 1987 عن الكنز الذي يضم ذهبا وحليا وقطعا ثمينة للغاية، وفي حال تكللت هذه الجهود بالنجاح، فإن فريق البحث سيكون قد عثر على أغلى كنز في العالم حتى يومنا هذا.

وقضى الباحثون فصل الصيف من كل سنة، في عمليات البحث عن الكنز، فواظبوا على العمل ستة ساعات كاملة في اليوم الواحد، وذلك طيلة أيام الأسبوع، حيث يحمل الكنز اسم “ليمن كاين”، ويرجح أنه يضم ما يقارب 500 ألف من الأحجار الكريمة؛ من بينها الياقوت والألماس والزمرد، كما يعود تاريخ هذه القطع المحتملة إلى آلاف السنين، كما أنه يضم عدة تماثيل من معدن الذهب (18 قيراطا).

وبحسب الصحيفة، يضم الفريق باحثين من روسيا وأستراليا والولايات المتحدة والسويد والنرويج وألمانيا وهولندا.

في سياق متصل، قال الباحث والمؤرخ، كارل بورجن، إن تقدما مهما جرى إحرازه، والأفراد المشاركون متحمسون لما سيأتي في الأشهر القادمة، حيث تم الإقرار بوجود الكنز في سنة 1984 بعدما قال صاحب الأرض في فنلندا إنه سليل عائلة معروفة وذات مكانة في الأساطير الفنلندية.

ومن المنتظر أن يعود الفريق البحثي إلى الموقع المنشود في مايو المقبل، وعندئذ، سيستمرون في العمل حتى سبتمبر 2022، حتى يتم العثور عليه.

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