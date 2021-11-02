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«واتساب» يعمل على تجريب ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد

«واتساب» يعمل على تجريب ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد
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تواصل – فريق التحرير:

يعمل تطبيق واتساب على نسخة تجريبية جديدة تتيح حذف الرسائل للجميع بعد مدة زمنية غير محدودة.

وقال الخبير التقني عبدالله السبيعي معلقا على هذه الميزة بقوله “تعمل واتساب Whatsapp على نسخة تجريبية جديدة للأندرويد تأتي بميزة “حذف الرسائل للجميع” بعد مدة زمنية غير محدودة بعد أن كانت مسموحة بعد الرسالة بـ 1 ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية”.

وتابع عبدالله السبيعي أنه سيصبح بالإمكان إتاحة حذف الرسائل لمدة تصل لـ 3 أشهر .

 

 

 

 

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