الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اقتحام إذاعة القرآن الكريم وحرق مكتبة للعلوم الشرعية.. جرائم جديدة لمليشيا الحوثي باليمن

اقتحام إذاعة القرآن الكريم وحرق مكتبة للعلوم الشرعية.. جرائم جديدة لمليشيا الحوثي باليمن
0

تواصل- فريق التحرير

في محاولات منها لتغيير الثقافة الإسلامية في اليمن، قامت مليشيا الحوثي المتمردة، باقتحام مقر إذاعة القرآن الكريم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية فقد قامت المليشيا بقطع البث الرسمي لها قبل أن تعاود البث بمحتوى آخر يحتوي شعارات وكلمات محرضة على القتال في صفوف المليشيا.

ونقلت عن الأهالي في اليمن أن المليشيا بعد اقتحام مقر الإذاعة، قامت ببث محاضرات لزعيم المليشيا حسين الحوثي، وأوقفت بث القرآن الكريم.

وفي التفاصيل أيضا، فقد قامت المليشيا بإحراق مكتبة في أحد مساجد مديرية عسيلان.

وأفادت مصادر محلية أنها اقتحمت مسجد عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة، و أحرقت مكتبة المسجد بكل ما تحويه من مجلدات وكتب ومؤلفات إسلامية، إضافة لعدد من المصاحف.

وأضافت أن المليشيات باشرت بعدها بتحويل مصلى النساء في ذات المسجد الى مركز لتخزين وتموين آلياتهم بالوقود والمحروقات.

مواد ذات صلة

«التحالف»: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية في «صعدة» و«عمران»

«التحالف»: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية في «صعدة» و«عمران»

إطلاق اسمه على أحد شوارع صنعاء.. مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل دعمها لجورج قرداحي

إطلاق اسمه على أحد شوارع صنعاء.. مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل دعمها لجورج قرداحي

الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي في تعز ويستعيد مواقع هامة

الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي في تعز ويستعيد مواقع هامة

«التحالف»: مقتل 218 عنصراً إرهابياً وتدمير 24 آلية عسكرية حوثية خلال 72 ساعة

«التحالف»: مقتل 218 عنصراً إرهابياً وتدمير 24 آلية عسكرية حوثية خلال 72 ساعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>