بعد إعلان الطوارئ في إثيوبيا.. أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة «أديس ابابا»

تواصل- وكالات:

حذرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، مواطنيها من تردي الأوضاع الأمنية في إثيوبيا وطالبتهم بالاستعداد للمغادرة، على خلفية التصعيد المسلح بين الجيش وقوات تيغراي، والذي أعلنت على إثره إثيوبيا حالة الطوارئ.

وفرضت السلطات في إثيوبيا حالة الطوارئ في البلاد ، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان قوات إقليم تيغراي تقدمها ميدانياً وتوجهها نحو العاصمة أديس أبابا.

وجاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق أصدرت السلطات في العاصمة توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن أنفسهم والأحياء التي يقطنونها.