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حالة نادرة.. تفتيت حصوة «عملاقة» لمريض ثلاثيني بالطائف

حالة نادرة.. تفتيت حصوة «عملاقة» لمريض ثلاثيني بالطائف
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تواصل- فريق التحرير:

في حالة نادرة، نجح فريق طبي بالطائف في تفتيت حصوة بحجم كبير لمريض ثلاثيني باستخدام المنظار .

وكتبت صحة الطائف على حسابها في تويتر :” تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من وقف معاناة مريض ثلاثيني تكونت لديه حصوة كبيرة الحجم وصل مقاسها إلى 6 سم × 6 سم “.

وأضافت أن هذه حالة تعتبر من الحالات النادرة لتشكل مثل هذه الحصوات ، حيث تم تفتيت الحصوة بالمنظار بالكامل في عملية استمرت أكثر من ساعتين.

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