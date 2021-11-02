حالة نادرة.. تفتيت حصوة «عملاقة» لمريض ثلاثيني بالطائف

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في حالة نادرة، نجح فريق طبي بالطائف في تفتيت حصوة بحجم كبير لمريض ثلاثيني باستخدام المنظار .
وكتبت صحة الطائف على حسابها في تويتر :” تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من وقف معاناة مريض ثلاثيني تكونت لديه حصوة كبيرة الحجم وصل مقاسها إلى 6 سم × 6 سم “.
وأضافت أن هذه حالة تعتبر من الحالات النادرة لتشكل مثل هذه الحصوات ، حيث تم تفتيت الحصوة بالمنظار بالكامل في عملية استمرت أكثر من ساعتين.
تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من وقف معاناة مريض ثلاثيني تكونت لديه حصوة كبيرة الحجم وصل مقاسها إلى 6 سم × 6 سم في حالة تعتبر من الحالات النادرة لتشكل مثل هذه الحصوات ، حيث تم تفتيت الحصوة بالمنظار بالكامل في عملية استمرت أكثر من ساعتين،pic.twitter.com/j9eQgL02Pw
— صـحــة الـطــائـف (@taifhealth)November 2, 2021