«قوات تيغراي» تزحف نحو «أديس ابابا».. وإثيوبيا تعلن الطوارئ

تواصل – وكالات:

قرر مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، اعتبارًا من 2 نوفمبر، بعد زحف قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وأوضحت إذاعة “فانا” الإثيوبية إن “مجلس الوزراء أعلن فرض حالة الطوارئ على كافة أنحاء البلاد، كما ناقش آخر التطورات الجارية في البلاد”.

وقال متحدث باسم قوات إقليم تيغراي الإثيوبي المتمردة، إنها انضمت إلى قوات من إقليم أورومو تقاتل أيضا الحكومة المركزية، مضيفاً أنهم يدرسون الزحف إلى العاصمة.

وتابع جيتاتشو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: “انضممنا إلى جيش تحرير أورومو (جبهة تحرير أورومو)، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيغراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك”.

وفي وقت سابق، أعلنت جبهة تحرير تيغراي، السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.