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مصر.. «قطع في الرقبة وبتر لليد» ضحية ثانية لقاتل الإسماعيلية

مصر.. «قطع في الرقبة وبتر لليد» ضحية ثانية لقاتل الإسماعيلية
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تواصل- فريق التحرير:

لا تزال واقعة جريمة الإسماعيلية في مصر تلقي بظلالها الكئيبة على الشارع المصري، وذلك بسقوط ضحية ثانية في مسرح الأحداث، والذي يرقد في المستشفى بين الحياة والموت.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، فقد تمكن فريق طبي بالمستشفى الجامعي لقناة السويس، من إنقاذ حياة أحد ضحايا مسرح الأحداث، وهو الضحية الثانية، حيث تم إجراء جراحة عاجلة، الذي وصل إلى المستشفى مصابا بجرح قطعي خلف الرقبة وقطع باليد.

وبعد القبض على المتهم ، قام بتمثيل جريمته أمام النيابة، وحبسه على ذمة التحقيقات، إلا أن ضحاياه، الذين حاولوا تخليص المجنى عليه، من بين يدي المتهم، يرقدون بين الحياة والموت.

وبحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو والصور المنتشرة عن الحادث، فقد ظهر القاتل وهو يسير بوسط الشارع ممسكاً الساطور والكيس الأسود الذي به رأس الضحية.

كما ظل يهدد الأهالي لمنعهم من الاقتراب منه، وخلال مرور أحد كبار السن بجواره ضربه القاتل على ظهره بالسكين دون أي سبب.

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