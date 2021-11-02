«مدني الرياض» ينقذ شخصا علق بـ«لوحة إعلانات» إرشادية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، عملية إنقاذ شخص علق في لوحة إعلانات إرشادية بالرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: إن مدني الرياض باشر بلاغًا عن وجود شخص عالق في إحدى اللوحات الإرشادية بمدينة الرياض، وتم إنقاذه، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.