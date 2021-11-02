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اصطفاف 1000 شاحنة على الحدود بين الصين وروسيا.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

اصطفاف 1000 شاحنة على الحدود بين الصين وروسيا.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الحدود بين الصين وروسيا، اصطفاف طابور ضخم من الشاحنات، بانتظار دورها لعبور الحدود تجاه روسيا، الأمر الذي رفع فترة الشحن بواقع 10 – 40 يوما.

وأوضحت صحيفة “فيدوموستي” نقلاً عن مصادر في شركات النقل والخدمات اللوجستية أن قرابة 1500 شاحنة تقف في الطابور بانتظار دورها.

اصطفاف ألف شاحنة

وقال مسؤول في إحدى شركات الشحن، إلى أن نحو 1000 شاحنة تقف في أكبر معبر حدودي بين الصين وروسيا، وهو منفذ “زابيكالسك منشوريا”، لافتا إلى أن المعبر قادر على تنفيذ الإجراءات الجمركية لنحو 360 شاحنة في اليوم.

وتضاف هذه الـ1000 شاحنة إلى شاحنات أخرى مصطفة على معابر حدودية أخرى بين الصين وروسيا.

دعوة لتخزين الاحتياجات اليومية

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز إن الحكومة الصينية طلبت من العائلات الاحتفاظ بمخزون من الاحتياجات اليومية الأساسية تحسبا لحالة الطوارئ، وذلك بعدما أدى تفشى وباء كورونا والأمطار الشديدة غير المعتادة إلى ارتفاع في أسعار الخضروات بشكل أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

 وأوضحت الوكالة، أن التوجيه الصادر من وزارة التجارة أثار بعض المخاوف على منصات السوشيال ميديا الصينية من أن الأمر ربما يكون له علاقة بالتوتر المتزايد مع تايوان، إلا أن صحيفة إيكونوميك دايلى اليومية المدعومة من الحزب الشيوعي طالبت رواد الانترنت بعدم الإفراط في الخوف، وأكدت أن الغرض من التوجيه ضمان ألا يفاجئ المواطنين في حال حدوث إغلاق في منطقتهم.

وحث بيان الوزارة الصادرة مساء أمس، الاثنين، السلطات المحلية على القيام بعمل جيد لضمان الإمداد واستقرار الأسعار، وان تقدم أي تحذيرات مبكرة لأى مشكلات تتعلق بالإمدادات.

 

 

 

 

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