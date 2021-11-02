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مواقف المجمعات التجارية تخنق شوارع حي النهضة و«بلدي الرياض» يتابع

مواقف المجمعات التجارية تخنق شوارع حي النهضة و«بلدي الرياض» يتابع
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض، ملاحظات وشكاوى أهالي حي النهضة، المتمحورة حول انتشار المجمعات التجارية والازدحام الذي تتسبب به صغر مواقفها، فضلاً عن الموضوعات الأخرى المتعلقة بها.

وتابع المجلس أمانة منطقة الرياض حول هذه الملاحظات، وجاءت إفادة الأمانة حول كل واحدة منها، إذ أوضحت الأمانة حول تسبب المجمعات التجارية بالزحام المروري نتيجة لقلة المواقف فيها، بأن هذه المجمعات لديها رخصة مزاولة نشاط مع التزامها بوجود المواقف الخاصة بها.

ويعود الزحام الحالي في شارع “سلمان الفارسي” لوجود “حفرية سيول” تسبب مضايقة للشارع، وجرى توجيه المقاول بسرعة تنفيذ المشروع.

وحول وجود أبواب مفتوحة لهذه المجمعات تجاه بيوت السكان، بيّن كشف المختصين وجود باب واحد في أحد المجمعات مخصص للطوارئ بناء على توجيه الدفاع المدني.

وحول وضع حاويات المجمعات التجارية مقابل منازل السكان جرت مخاطبة إدارة النظافة لبيان مدى نظامية وضع الحاويات التجارية جهة الشارع السكني.
وفيما يخص طلب إغلاق شارع “أبي جعفر اليمامي” المتفرع من شارع “سلمان الفارسي”، أو جعله مسارًا واحداً، فقد تم تحويل الموضوع إلى إدارة التصاميم والدراسات للنظر فيه.

 

 

 

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