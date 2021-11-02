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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وزارة الحج تعلن عن وظائف شاغرة على بند المستخدمين

وزارة الحج تعلن عن وظائف شاغرة على بند المستخدمين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة توفر عدد (12) وظيفة بمسمى حارس على بند المستخدمين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس (العدد 12 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا تقل الخبرة عن سنة.

3- لائق بدنياً.

4- احضار شهادة تثبت الخلو من السوابق الجنائية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1443/04/05هـ الموافق 2021/11/10م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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