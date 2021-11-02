وزارة الحج تعلن عن وظائف شاغرة على بند المستخدمين

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة توفر عدد (12) وظيفة بمسمى حارس على بند المستخدمين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– حارس (العدد 12 وظيفة).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا تقل الخبرة عن سنة.
3- لائق بدنياً.
4- احضار شهادة تثبت الخلو من السوابق الجنائية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1443/04/05هـ الموافق 2021/11/10م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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