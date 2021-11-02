تصادم بين مركبتين عند إشارة مرورية.. من المخطئ؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وقع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق أثناء توقف الإشارة الحمراء في إحدى مناطق المملكة، فيما تباينت التعليقات على الحادث بين المسؤول والمتسبب فيه.

وظهر خلال المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية” على “تويتر”، راعي داش يسير ببطء في طريقه والإشارة صفراء، وفجأة انحرفت مركبة من نوع “صني”، عند أحد المحاور والإشارة حمراء مما تسبب في اصطدامها براعي الداش.

وانهالت التعليقات على المقطع بشأن من المتسبب في الحادث؟ حيث كان الإجماع بأن راعي الصني هو المسؤول عن التصادم لأن الإشارة حمراء وكان عليه التوقف.

بينما علق آخرون بأن راعي الداش كان بإمكانه تفادي التصادم بالتوقف رويدا أو إبطاء سيارته، وترك السيارة الأخرى “صني”، تمر أمامه حتى يتفادى التصادم حتى لو كانت مخالفة.