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تصريح صادم.. ماذا قال وزير خارجية لبنان عن «حزب الله» وحل الأزمة مع المملكة؟

تصريح صادم.. ماذا قال وزير خارجية لبنان عن «حزب الله» وحل الأزمة مع المملكة؟
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب
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تواصل- وكالات:

في تصريح صادم يكشف حجم “حزب الله” في لبنان وسيطرته على مفاصل الدولة، تحدث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، عن الخلاف مع المملكة، قائلا إن “الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية”.

وأضاف :” لم يحدث أي تواصل بين المملكة العربية السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها”.

وتابع وزير خارجية لبنان: “إمكانية الوساطة القطرية لحل المشكلة مع السعودية هي الأمر الوحيد المطروح حالياً”.

وزعم بو حبيب- وفقًا لوكالة رويترز- أن “المملكة تملي شروطاً مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله”، مشيراً إلى أن “السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير”.

واعتبر “أننا أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان، لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة”.

كما زعم أن “حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها… كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع”.

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