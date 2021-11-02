طالبوا الشعب بتخزين الأغذية.. تعرف على سبب استعداد الصين لإعلان حالة الطوارئ

تواصل- فريق التحرير:

أثارت دعوة الحكومة الصينية، لمواطنيها والحكومات المحلية بتخزين احتياطات غذائية، استعدادًا لإعلان حالة الطوارئ، الكثير من التساؤلات حول سبب هذا الإعلان المقلق.

ونشرت وزارة التجارة الصينية، بيانا على موقعها الرسمي قالت فيه: “ندعو العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ”.

فيما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، سبب هذه الدعوة، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل استعداد الصين إلى فرض قيود صارمة تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية التوجيه في بيان، يوم الاثنين، وقالت صحيفة إيكونوميك ديلي ، وهي صحيفة مدعومة من الحزب الشيوعي ، إن التوجيهات كانت محاولة من قبل الحكومة لإعداد الجمهور لعمليات إغلاق كوفيد في بداية الشتاء.

وقال بان تشينجون ، محلل زراعي ، إن التوجيه الخاص بتخزين الضروريات يتعلق بشكل أساسي بتحذير السكان من الاستعداد لأي حجر صحي إذا حدثت حالاتCovidفي مجتمعهم.

وأضاف بأن الأحداث المناخية القاسية في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك الفيضانات ، دمرت المحاصيل وعطلت إمدادات السلسلة الغذائية في أجزاء من البلاد.

نتيجة لذلك ، ارتفعت أسعار بعض الأطعمة ، حيثتضاعف سعر بعض الخضروات ، وفي بعض المناطق ازدادت تكلفة منتجات اللحوم ، وفقًا لتقرير محلي.