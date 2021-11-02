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تعذيب كلب يستفز بقرة .. شاهد ماذا فعلت بالرجل

تعذيب كلب يستفز بقرة .. شاهد ماذا فعلت بالرجل
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تواصل- فريق التحرير: 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يعذب كلبًا في أحد شوارع الهند، لكن الأمر لم يمر سهلًا عليه، حيث تدخلت بقرة بشكل غريب وأطاحت به.

ونشر الكاتب “إياد الحمود” المقطع عبر حسابه على موقع “تويتر”، وعلق عليه بالقول :”مقطع متداول من الهند لشخص أمسك بكلب من أذنيه وبدأ يشده بقوة، فبدأ الكلب ينبح ألماً، فأتت بقرة تدافع عنه وحررته من الموقف ثم هاجمت الرجل لمعاقبته”.

وأضاف أن أحدهم علّق قائلا: “بينما اكتفى البشر بالتصوير والضحك، نستطيع أن نرى كيف أن البقرة كانت أرحم منهم”.

ويظهر الفيديو الرجل وهو يعذب الكلب عبر إحكام سيطرته عليه وشده من أذنيه بعنف، فيما تدخلت البقرة بشكل مفاجئ وأطاحت به.

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