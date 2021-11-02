الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في قبضة الأمن.. عصابات تزوير المستندات وسرقة المركبات وتفكيكها وبيعها (فيديو)

في قبضة الأمن.. عصابات تزوير المستندات وسرقة المركبات وتفكيكها وبيعها (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن تفاصيل وملابسات عدد الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق.

وضبط الأمن العام شخصين تورطا في جرائم تزوير وتزييف لمستندات وبيعها إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط بحوزتهما 343 مستنداً مزوراً بالرياض.

وفي رجال ألمع، تم ضبط مواطن بحوزته 29 كيلو جرام من الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.

وفي الرياض تم ضبط 17 مخالفا قاموا بجرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها بالتعاون مع مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتهما لهما.

كما تم ضبط مواطن في منطقة جازان اعتدى على عامل في محل تجاري لفظياً وجسدياً، وفي القصيم تم ضبط أربعة مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها.

 

مواد ذات صلة

سطو على مرفق عام بالقصيم.. وتحرك عاجل من الشرطة

سطو على مرفق عام بالقصيم.. وتحرك عاجل من الشرطة

في قبضة الأمن.. 11 من الجناة تورطوا في مشاجرة ودهس عمد وسطو مسلح

في قبضة الأمن.. 11 من الجناة تورطوا في مشاجرة ودهس عمد وسطو مسلح

فيديو طريف لتمساح يسرق كرة جولف ويعود للمياه

فيديو طريف لتمساح يسرق كرة جولف ويعود للمياه

في قبضة الأمن.. مواطن صدم مركبة عمداً وعصابة السطو والسرقة بمكة (فيديو)

في قبضة الأمن.. مواطن صدم مركبة عمداً وعصابة السطو والسرقة بمكة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>