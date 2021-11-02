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واقعة صادمة.. تحويل مسجد إلى «مشغل نسائي» بدولة عربية

واقعة صادمة.. تحويل مسجد إلى «مشغل نسائي» بدولة عربية
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تواصل – فريق التحرير :

في واقعة صادمة ، أقدم صاحب عقار يحتوي على مسجد صغير “زاوية” في أحد مناطق محافظة الإسماعيلية، بتحويل المسجد إلى مشغل نسائي، الأمر الذي أثار استياء الأهالي وتقدموا بشكوى ضده لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

وتلقت مديرية الأوقاف، بلاغًا يفيد بتحويل صاحب العقار المحتوي على مسجد “زاوية أحمد سالم”، التي كانت مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف، وكانت مفتوحة ومخصصة لإقامة الصلاة والشعائر الدينية إلى مشغل نسائي.

وحسب صحف محلية، تم تشكيل لجنة لفحص المكان وبيان إن كانت الزاوية مخصصة لإقامة الشعائر من عدمه، وتبين للجنة صحة البلاغ، وأن صاحب العقار حولها إلى كوافير حريمي، رغم أنها مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف.

وخاطبت وزارة الأوقاف وزارة الداخلية ، لاسترداد الزاوية ، وإغلاق المشغل ، وتحويله إلى ما كان عليه زاوية “أحمد سالم” بمنطقة أرض الجمعيات، لتعاد فيها الصلاة مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بعد تحويلها إلى نشاط تجاري.
فيما أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بضبط وإحضار وكيل الأوقاف السابق الشيخ صبري عبادة للتحقيق فيما نسب إليه .

وأمرت جهات التحقيق المختصة بحجز وكيل وزارة الأوقاف السابق بالإسماعيلية، الشيخ صبري عبادة ، والموقوف عن العمل حاليا لحين ورود التحريات، في القضية رقم 2877 لسنة 2021 إداري ثالث الإسماعيلية ، على خلفية واقعة تحويل زاوية أسفل عقار بمدينة الإسماعيلية إلى مشغل .

وتنتظر جهات التحقيق المختصة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمعرفة دور وكيل الأوقاف السابق الشيخ صبري عبادة في توقيع إقرار التنازل على زاوية الحاج أحمد أبو سالم من عدمه ، على أن يعرض عقب إرساله لقسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسماعيلية لأخذ استكتاباته وإجراء المضاهاه، فيما بينها وبين التوقيعات المزيل بها اقرارات التنازل والسابق إرسالها لقسم أبحاث التزيف والتزوير لبيان عما إذا كانت التوقيعات الثابتة بتلك المحررات هي توقيعاته من عدمه.

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