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جموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز (فيديو)

جموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أدى عدد من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، عصر اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

ونشر حساب صور آل سعود، اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، وكذلك توافد الأمراء على جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض لأداء صلاة الجنازة.

وكان الديوان الملكي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، كما قدم عدد كبير من الأمراء والمواطنين نعيهم في الأمير الراحل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.

 

 

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