تصريح جديد للرئيس اللبناني عن الأزمة مع دول الخليج.. ماذا قال؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الخلاف الذى نشأ مع المملكة وعدد من دول الخليج مستمرة على مختلف المستويات، على أمل الوصول إلى الحلول المناسبة.

جاء ذلك التصريح خلال استقبال عون رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط النائبة ايزابيل سانتوسن وأعضاء الوفد النيابي المرافق لها، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

ولفت الرئيس عون، إلى أن عملية مكافحة الفساد مستمرة والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن أى تجاوزات حصلت، وأدت الى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم.