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مصرع فتاة بعد إلقاء نفسها من الطابق الـ14 في الكويت.. والتحريات تكشف السبب

مصرع فتاة بعد إلقاء نفسها من الطابق الـ14 في الكويت.. والتحريات تكشف السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت فتاة كويتية على قتل نفسها، وذلك بالقفز من أعلى سطح بناية مكونة من 14 طابقاً، مما أدى إلى وفاتها.

ووفقا للتحريات الأولية، فقد أقدمت الفتاة التي تحمل والدتها إحدى الجنسيات الآسيوية، وتبلغ من العمر 15 عاماً، على قتل نفسها بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا عن الواقعة؛ وعند توجه رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى الموقع، تَبَيّن وجود جثة لفتاة فارقت الحياة.

وكشفت الصحيفة أن الفتاة كانت تمر بظروف نفسية سيئة إثر تعرضها للتنمر المستمر من زميلاتها في المدرسة، فيما لا يزال التحقيق جارياً للكشف عن كافة ملابسات القضية.

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