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حافظ للقرآن ومتفوق دراسياً.. أب يحمل ابنه المريض فوق كتفه طوال 18 عاماً

حافظ للقرآن ومتفوق دراسياً.. أب يحمل ابنه المريض فوق كتفه طوال 18 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب والد مصري مثالا يحتذي في التعامل مع مرض ابنه النادر طوال 18 عاما.

وعرض التليفزيون المصري تقريرا لمواطن ظل يحمل ابنه فوق كتفه في كل حركاته وخطواته، لإصابته بمرض “العظام الزجاجية” وعدم قدرته على السير.

وقال أحمد محروس، الطالب المتفوق، إنه يدرس في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، مؤكدا أنه واجه صعوبة لاستكمال تعليمه.

واعتبر التعليم بالنسبة له هو الحياة، كما أنه يعتبر والده كل شئ في حياته، حيث يدعمه ويسنده منذ النشأة.

وأوضح أنه يعاني من مرض العظام الزجاجية، وبالتالي ممنوع من السير، ولا يستطيع السير لفترات طويلة قائلا: «والدي يحملني في كل مكان لكي أتحرك، لأن السير بالنسبة لي يشكل خطورة كبيرة”.

وأوضح أنه بدأ في تلاوة القرآن الكريم في سن مبكرة، وحينما كان طالبا في الصف الثاني الإعدادي، تعرف على أحد المشايخ العظماء وهو الشيخ شويمي عبدالحي شويمي، وبدأ من هنا حفظ القرآن الكريم، «ختمته خلال سنة ونصف وحصلت على إجازة حفص عن عاصم في تجويد القرآن الكريم».

وقال والد الطالب، محروس عبدالغفار: “لي الفخر بأني أحمله، وأنتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى”.

من جانبها قالت والدة الطالب إن ابنها “تاج على رأسها” ووسام على صدرها، وقالت: “الحمد لله على كل شئ، وربنا أعطانا فيه”.

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