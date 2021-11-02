علامات في الظهر والعضلات تشير لنقص «فيتامين د» في الجسم

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، عن أعراض خطيرة لنقص فيتامين د، في الجسم .

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن نقص هذا الفيتامين، يؤدي إلى أعراض مثل آلام أسفل الظهر، وآلام العضلات، والعظام، ولأنه يساعد الجسم في الحفاظ على صحة العظام، يمكن أن يؤدي نقصه إلى ألم في العظام، وفي أسفل الظهر.

وأضافت أنه يمكن أن يؤدي نقص الفيتامين أيضاً إلى آلام العضلات، ويسبب تشوهات في العظام عند الأطفال، وكساح، ولدى البالغين يمكن أن يسبب حالة مماثلة تعرف باسم لين العظام.

ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن تناول الكثير منها فترة طويلة يمكن أن يسبب تراكم الكالسيوم في الجسم، ما قد يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب.

جدير بالذكر أن فيتامين د الغذائي يتوفر في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية، وزيت كبد سمك، واللحوم الحمراء، والحبوب المدعمة، والأطعمة المدعمة، وصفار البيض.