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أول إجراء من سنغافورة تجاه كتاب يحتوي على رسوم مسيئة للنبي «محمد»

أول إجراء من سنغافورة تجاه كتاب يحتوي على رسوم مسيئة للنبي «محمد»
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تواصل – وكالات:

أعلنت سلطات سنغافورة، أمس الاثنين، حظر كتاب يتناول الرسوم الكاريكاترية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي سبق أن نشرتها صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية.

وأعلنت الهيئة الحكومية المشرفة على الإعلام والمطبوعات «إينفوكوم ميديا ديفيلوبمنت أوثوريتي» حظر بيع الكتاب الذي يحمل عنوان «الخطوط الحمر: الرسوم الكاريكاترية السياسية ومكافحة الرقابة»، بحسب “روسيا اليوم”.

ووصفت الهيئة الكتاب بأنه مدان لأنه يحتوي على رسوم النبي التي نشرتها شارلي إيبدو وأثارت تظاهرات حاشدة وأعمال عنف.

ويتعرض كل من يقوم باستيراد أو بيع أو نسخ مطبوعة تعتبر مدانة لغرامة قدرها خمسة آلاف دولار سنغافوري (3700 دولار أمريكي) وعقوبة بالسجن سنة.

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