8 أخطاء شائعة نقع فيها كل صباح.. تجنبها لصحة أفضل

تواصل – وكالات:

يقع كثيرون في أخطاء شائعة كل صباح، يكون لها تأثيرات صحية ومزاجية سيئة على مدار اليوم.

ومن أبرز الأخطاء الشائعة التي نقوم بها في الصباح:

-إسكات المنبه ومتابعة النوم، فعلى الرغم من شعور الارتياح بهذه الدقائق القليلة التي نتابع النوم فيها، إلا أن ذلك يؤثر على صحة الدماغ فمن الضروري الاستيقاظ لبدء يوم جديد حالا.

-البقاء في الظلام واحدا من المغريات لمتابعة النوم، إلا أنه من الضروري ضبط الساعة البيولوجية في الجسم، الأمر الذي يعزز النوم جيدا ويساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

-النهوض من الفراش بشكل سريع فور استيقاظنا، إذ أن الدم ينتقل إلى الساقين فورا ما قد يسبب انخفاضا في ضغط الدم فجأة والشعور بالتعب، لذا فمن الضروري الجلوس لبضعة دقائق قبل النهوض تجنبا لحدوث مثل هذه المساوئ، بحسب موقع “ibelieveinsci” العلمي.

-الابتعاد عن ممارسة التمرينات الرياضية خطأ شائع، حيث تلعب الرياضة دورا هاما في تحسين المزاج وتقوية الجسم والحفاظ على الوزن.

-إذا كنت معتاد على شرب القهوة صباحا، فإن عدم شربها قد يسبب التعب والصداع والغثيان والكسل أيضا.

-من الضروري جدا تنظيف الأسنان، إذ تشكل الأسنان كل ليلة قشرة لزجة، تتحول في حال تركها لطبقة صلبة مضرة بالأسنان وتسبب تورم اللثة

-بدء الصباح بتفقد البريد الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل توترا وضغطا ويشكل صعوبة في أداء المهام اليومية بشكل سليم

-يعد تجاهل وجبة الفطور، من أبرز الممارسات والعادات الخاطئة التي نقع فيها صباحاً