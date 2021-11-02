ثاني دولة خليجية تقر تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا

تواصل- فريق التحرير

أقرت حكومة البحرين، اليوم، الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة البحرين، فإن القرار جاء بعد أن أظهرت دراسة شملت 3100 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة حصلوا على اللقاح، أن نسبة فعاليته بلغت 90.7%، ولم يتم اكتشاف أي آثار جانبية.

ويأتي قرار البحرين، بعد قرار مماثل اتخذته الكويت، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية قبل أيام فتح باب التسجيل لتطعيم الشريحة العمرية من 5 إلى 11 عاما، ضد فيروس كورونا المستجد.

ودعت أولياء الأمور للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.