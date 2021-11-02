الدولة تتحمل 50% من الضمانات.. «المقاولين»: بوليصة لتأمين مستخلصات الشركات

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صدر قرار بتقديم ضمان “حسن التنفيذ” للشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى افتقارها للملاءة المالية القوية لمساعدتها في تحمل هذه الضمانات.

وأكد رئيس هيئة المقاولين المهندس زكريا العبد القادر، بحسب “عكاظ”، أن القرار ينص على تحمل الدولة 50% من قيمة الضمانات المالية من خلال برنامج “كفالة”، مشيراً إلى صدور القرار والعمل جار على تنفيذه.

وأوضح خلال اللقاء الموسع لقطاع المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن البنك المركزي أصدر منتجاً للتأمين على المستخلصات، بحيث تتحمل شركات التأمين صرف المطالبات المالية لشركات المقاولات بمجرد تأخر الدولة عن صرف تلك المستخلصات”.