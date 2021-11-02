وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت هيئة المراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المشاريع، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مسؤول التواصل المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)