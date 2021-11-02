«جورج قرداحي» يواصل عناده لتوريط الشعب اللبناني.. تصريحات جديدة حول استقالته

تواصل- فريق التحرير:

لا يزال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الذي تسبب في أزمة للشعب اللبناني بكامله مع دول الخليج يواصل عناده، ويراوغ في تصريحاته حتى هذه اللحظة.

وسائل إعلام لبنانية نقلت عن جورج قرداحي تصريحات جديدة يزعم فيها أنه يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين.

وحول مرواغته في التصريحات قال إنه: “ليس متمسكا لا بمنصب ولا بوظيفة، وأن ذلك قيد الدرس بانتظار عودة الرئيس ميقاتي من قمة غلاسكو”.

وحول توقيت تقديم استقالته، رواغ قرداحي في حديثه قائلا: “خلينا ننطر عودة رئيس الحكومة.. ولكل حادث حديث”، بحسب مزاعمه.

ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن بعض المصادر أن قرداحي سيقدم استقالته بعد تشاورات مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وكان جورج قرداحي قد تسبب في أزمة مع دول الخليج، بسبب تصريحات مسيئة للمملكة، مما أسفر عن قرارات واسعة اتخذتها دول الخليج منها سحب سفرائها من لبنان.