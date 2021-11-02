أول تصريح لـ«حمدوك» بعد عودته لمنزله

تواصل – فريق التحرير:

بعد عودته لمنزله التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عددا من السفراء والدبلوماسيين، لمناقشة الأزمة في السودان.

وكانت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة قد أصدرت بيانا أمس الإثنين، قالت فيه إن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج.

وأضافت أن حمدوك تمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، مشددا أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته هو الحل الحقيقي للأزمة.

وبحسب البيان فقد أكد حمدوك أن حل الأزمة يتعين إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 25 أكتوبر.

كما كشف البيان عن وصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، صباح اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة السودانية.

يذكر أن قوى الحرية والتغيير كانت قد رفضت التفاوض حول أي تسوية للخروج من الأزمة السياسية في السودان، واشترطت قبل ذلك إعادة الأوضاع إلى ما قبل أحداث 25 أكتوبر الماضي.