هل أخذ الجرعة التنشيطية يعني أن الجرعات السابقة من اللقاح غير فعالة؟.. «الصحة» تجيب

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طرحت وزارة الصحة، عبر تويتر، تساؤلا شائعا قالت فيه: “هل يعني الحصول على الجرعة التنشيطية أن الجرعات السابقة غير فعالة؟.

وأجابت الوزارة: “الجرعتان فعالتان في الحماية ضد الفيروس، ولأن الفيروس لا يزال قائما فإن هناك حاجة لجرعة تنشيطية تعزز المناعة الموجودة وتقويها خصوصاً مع وجود المتحورات الجديدة لفيروس كورونا”.

وتوجد آلاف الأنواع، أو المتحورات، المختلفة للفيروس المسبب لكوفيد في شتى أرجاء العالم. ويبدو أن إحداها، والمعروف باسم متحور دلتا أو “بي. 1.612.7″، الذي ينتشر بسرعة في العديد من الدول، من بينها بريطانيا، أصبح هو المتحور السائد وراء معظم الإصابات الحالية.

وتصنف بريطانيا متحور دلتا على أنه “متحور مثير للقلق”، ويخضع لمراقبة دقيقة من جانب مسؤولي الصحة.

كما تشمل المتحورات الأخرى المثيرة للقلق حاليا:

-متحور ألفا، رُصد أول مرة في بريطانيا، وانتشر في ما يزيد على 50 دولة.

-متحور بيتا، رُصد أول مرة في جنوب إفريقيا، بيد أنه انتشر في نحو 20 دولة أخرى، بما في ذلك بريطانيا.

-متحور غاما، رصد أول مرة في البرازيل، ولكنه انتشر في ما يزيد عن 10 دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا.

وتتحور الفيروسات باستمرار، وتبدو معظم التحورات غير منطقية، حتى أن بعضها يؤذي الفيروس نفسه، بيد أن تحورات أخرى تجعل المرض أشد عدوى أو تهديدا، بل تميل بعض التحورات إلى أن تصبح نماذج مهيمنة.