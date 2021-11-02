ارتفاع أصول «أرامكو» إلى 2.11 تريليون ريال.. قفزت 10.4% في 9 أشهر

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ارتفعت أصول شركة أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، 10.4 % خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، إلى مستوى قياسي، لتبلغ نحو 2.11 تريليون ريال، مقابل 1.91 تريليون ريال بنهاية 2020، مضيفة نحو 198 مليار ريال إلى أصولها منذ مطلع العام الجاري حتى سبتمبر 2021، -وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”-.

وتنقسم الموجودات إلى موجودات غير متداولة وأخرى متداولة، حيث ارتفعت الأصول غير المتداولة للشركة 2 في المائة، لتبلغ نحو 1.545 تريليون ريال بنهاية الأشهر التسعة من العام الجاري، مقابل نحو 1.515 تريليون ريال بنهاية 2020، مرتفعة بنحو 30 مليار ريال.

بينما ارتفعت الموجودات المتداولة لأرامكو 42.2 في المائة، لتبلغ نحو 567 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة من العام الجاري، مقابل نحو 399 مليار ريال بنهاية 2020، مرتفعة بنحو 168 مليار ريال