توجيه مهم للبنوك بشأن خطاب إخلاء الطرف للعميل وبيع مديونية القروض العقارية

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وجه البنك المركزي (ساما) كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة، بمنح العميل خطاب إخلاء الطرف لأي غرض، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، عند عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإنه في حال كان العميل يمتلك بطاقة ائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري فيمنح الخطاب إلى العميل خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

من جهة أخرى، ألزم البنك المركزي، جهات التمويل (بائعة المديونية)، بتنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل مديونية التمويل (الاستهلاكي) خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

أما فيما يختص بالتمويل (العقاري)، فعلى جهة التمويل البائعة تنفيذ طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب، أما عند وجود جهة راغبة في شراء المديونية العقارية، فستلزم الجهة الراغبة في بيع المديونية بمعالجة الطلب خلال 5 أيام من تاريخ تلقيها الموافقة على تحويل المديونية.