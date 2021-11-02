الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«العقيل»: توقعات بانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل.. وهذا موعد بداية الشتاء

«العقيل»: توقعات بانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل.. وهذا موعد بداية الشتاء
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على المملكة.

وأضاف العقيل، لقناة “الإخبارية”: “منتصف الأسبوع المقبل سيشهد أولى الحالات الجوية التي تشمل هطولًا للأمطار”.

وتابع عقيل العقيل: “أن هذه الحالة الجوية تشمل المناطق الغربية وسواحل مكة المكرمة والقصيم وحائل، بالإضافة إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، موضحًا أن دخول فصل الشتاء أرصاديًا يكون مع بداية ديسمبر، وفلكيًا في 22 من الشهر نفسه.

 

مواد ذات صلة

طقس الثلاثاء.. ضباب وسماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب وسماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق

«المسند» يتوقع: «نوفمبر» هو الأكثر غزارة مطرية على المنطقة الغربية

«المسند» يتوقع: «نوفمبر» هو الأكثر غزارة مطرية على المنطقة الغربية

طقس الاثنين.. سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 8 منطق

طقس الاثنين.. سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 8 منطق

طقس الأحد.. سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

طقس الأحد.. سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>